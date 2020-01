Oceanos nunca foram tão quentes na história humana como em 2019. E aumento da temperatura está a acelerar

Os últimos anos têm sido de recordes para os oceanos, mas daqueles que eram dispensáveis. Os dados de um estudo agora revelado mostram que os oceanos atingiram nos últimos cinco anos as temperaturas mais elevadas desde os anos 1950 e que não há registo na história humana de as suas águas alguma vez terem estado mais quentes do que em 2019. E como se este cenário não fosse já suficientemente pesado, os 14 cientistas de 11 institutos de todo o mundo que participaram no estudo concluíram que este aumento da temperatura tem acelerado e muito nos últimos anos e que, apesar de a necessidade de agir ser urgente, a resposta dos oceanos será lenta e não é previsível que a situação melhore rapidamente.

