Governo estima défice zero para o SNS em 2020

O Governo estima que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) termine 2020 com um défice zero. A previsão está na nota explicativa do Orçamento do Estado (OE) de 2020 para a saúde, que é debatido nesta segunda-feira. Quanto a 2019, a estimativa inicial era um défice de 90 milhões, valor agora revisto em alta. A previsão do Governo é que o SNS tenha terminado o ano com um saldo negativo de 447,2 milhões de euros.

O equilíbrio de contas em 2020 é justificado com o aumento das transferências para o SNS via OE que serão, diz o ministério, capazes de acolher o aumento da despesa previsto. No quadro estima-se que o total de receitas para este ano seja de 11.099 milhões de euros, o mesmo valor que é apresentado para o total da despesa.

O ministério salienta que haverá “um aumento de receita com origem nas transferências do OE de 1084 milhões de euros”, que inclui o acréscimo de 941 milhões face ao orçamento do ano passado e a previsão de outras fontes de receita, como a cobrança da taxa sobre os produtos açucarados, estimada em perto de 85 milhões, a nova contribuição sobre os dispositivos médicos, avaliada em 12 milhões, e o imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas.

Prevêem-se também medidas de eficiência que deverão gerar 111 milhões de euros de poupança, “que ajudarão a concretizar o objectivo previsto no OE”. Entre essas medidas, está a revisão de preço e comparticipações dos medicamentos (35 milhões), a implementação do Registo de Saúde Electrónico (1,5 milhões) e um novo modelo de governação e acompanhamento do desempenho e avaliação da gestão dos hospitais públicos (19,8 milhões).

Mas há também acréscimo de despesa. A começar com os recursos humanos, com um aumento de 392 milhões em relação ao valor previsto para 2019, que reflecte “o crescimento dos efectivos e a reposição de direitos em matéria salarial”. O crescimento da despesa “é igualmente ditado pelo aumento de encargos com os medicamentos, bem como pelo incremento da despesa com fornecimentos e serviços externos”.

Entre as medidas que irão gerar nova despesa este ano estão os reforços na área da saúde oral, visual e saúde mental, a criação de novas Unidades de Saúde Familiar e incentivos associados à produção das equipas e o alargamento do Programa Nacional de Vacinação. Entre umas e outras medidas, diz a nota, “o défice deverá apresentar uma significativa melhoria face ao valor previsional de 2019 em 447 milhões de euros”.

Nos últimos anos, tem sido norma o défice do SNS ser superior ao que os governos inicialmente apontam nos OE. Em relação ao ano passado, o ministério justifica o aumento do saldo negativo – que ainda é uma previsão – com um acréscimo da despesa de 461 milhões ao inicialmente previsto. Em 2018, o défice do SNS foi superior a 700 milhões de euros.

Em Novembro de 2019, o total de dívidas do SNS estava acima do registado no período homólogo de 2018. Quanto aos pagamentos em atraso (acima dos 90 dias), eram de 818 milhões de euros. O Governo anunciou, antes da apresentação do OE, uma injecção de capital de 550 milhões para pagar dívidas em atraso, que deverá melhorar os números do final do ano.

Nota pouco explicativa

Questionado pelo PÚBLICO, o Ministério da Saúde reafirmou “que a estimativa para 2020 é défice zero”. Quer isto dizer que estima que os hospitais chegarão ao equilíbrio financeiro e deixar de ter pagamentos em atraso? “Mesmo tendo noção de que é um objectivo ambicioso, o ministério pretende dar um passo decisivo no caminho da diminuição do desequilíbrio financeiro da saúde e dos hospitais e evitar que o SNS gere novos pagamentos em atraso”, disse fonte do gabinete de Marta Temido.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz não ser novo aparecer orçamentado um saldo zero no sector da saúde. “Não é vulgar no encerramento de contas termos essa melhoria”, aponta Alexandre Lourenço, lamentando que a nota não seja tão explicativa como gostaria. “O OE é um exercício muito relevante. É importante perceber melhor como vai ser implementado.”

O responsável diz que “a tradição nos últimos anos, nos vários governos, tem sido, quando chegamos ao OE, o Ministério da Saúde subvalorizar as despesas e sobrevalorizar as receitas”. Dá o exemplo das taxas moderadoras nos centros de saúde, que irão acabar este ano nas consultas e estão estimadas em 40 milhões de euros. O OE prevê apenas uma diminuição de 15 milhões em relação ao OE de 2019. Ou das vendas de bens e serviços que, no ano passado, “foram sobrevalorizadas em quase 60 milhões de euros”. Por isso, admite que mesmo o défice agora revisto para 2019 acabe na realidade por ser maior.

Positivo é o incremento da transferência de orçamento para a saúde, que “vai interromper a suborçamentação inicial” com que os hospitais lidam através dos contratos programa. Um facto que Alexandre Lourenço diz não ver valorizado na nota explicativa, pelo que é importante “saber quais vão ser os valores a transferir mensalmente”. Na sexta-feira, a ministra anunciou um aumento de 900 milhões para os contratos com os hospitais.

“O reforço previsto, se não aumentarem inesperadamente as necessidades do SNS, deveria permitir ficar perto do défice zero”, diz por sua vez o economista da saúde Pedro Pita Barros. “Embora défice zero, quando é o Estado que define a despesa – pelas obrigações assistenciais que define para cada unidade – e as receitas – que define pelas transferências que faz –, seja apenas reflexo do planeamento público ou da falta deste”, acrescenta.