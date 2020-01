A comédia orçamental

O último debate e votação na generalidade do Orçamento do Estado (OE) foram uma nova variação da comédia política em que temos vivido desde os tempos da legislatura anterior, ou seja, da “geringonça”. Encenou-se um falso suspense sobre a votação dos partidos à esquerda do PS, quando estava escrito nas estrelas que iria acontecer o que efectivamente aconteceu. Nesta comédia orçamental o elemento musical da dança está no centro do palco e nos bastidores das negociações, onde tudo parece previsto para evitar surpresas desagradáveis e eventualmente perigosas aos bailarinos em cena.

