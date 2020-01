IFAP quer obrigar empresa de deputada a devolver subsídio

Uma empresa hoteleira de que foi gerente e é sócia a deputada e líder do PS no distrito de Castelo Branco, Hortense Martins, está em vias de ser obrigada a devolver 170 mil euros de um subsídio que recebeu indevidamente. O “processo de recuperação de verbas” foi aberto em Outubro pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), cinco meses depois de o PÚBLICO ter revelado as irregularidades do caso, e encontra-se ainda em fase de instrução.

