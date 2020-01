Nos Açores, também houve resistências ao novo regulamento de quotas

Também nos Açores, o novo regulamento de quotizações aprovado em Novembro passado pelo Conselho Nacional do PSD, enfrentou resistências.

A direcção nacional do partido, pretendia que todos os pagamentos de quotas fossem feitos directamente para a conta bancária do PSD em Lisboa, mas Ponta Delgada rejeitou essa pretensão, argumentando com a autonomia estatutária e funcional do PSD-Açores.

E nem a garantia, que foi dada também à Madeira onde essa questão foi igualmente levantada, de que o dinheiro das quotas seria depois transferido para as contas das respectivas estruturas regionais, demoveu os sociais-democratas açorianos.

O compromisso, que face à intransigência do PSD-Açores, acabou por ser aceite pela direcção de Rui Rio, foi que o regulamento seria cumprido, no que concerne às formas de pagamento aceites, mas a verba entraria directamente nas contas do partido nos Açores.

O acordo, a que não será alheio o facto do novo líder açoriano dos sociais-democratas, José Manuel Bolieiro, ser um dos vice-presidentes de Rui Rio, resultou e a votação nos Açores realizou-se sem sobressaltos.

“Foram detectados alguns, poucos, casos de militantes que quiserem pagar quotas de mais pessoas, mas não foi permitido”, contou ao PÚBLICO fonte do PSD-Açores, explicando que a questão dos pagamentos em dinheiro, e não por via bancária (transferência, MBWay, débito directo, multibanco, cartão de crédito ou vale postal) com determina o regulamento, não se colocou. “Já não aceitávamos pagamentos em dinheiro há muito tempo, por isso foi pacífico”, adiantou a mesma fonte.

Rui Rio, depois de ter entrado em colisão com a direcção anterior do PSD-Açores, que recusou fazer campanha para as europeias do ano passado, em protesto com o lugar (oitavo) que o candidato que indicou ao Parlamento Europeu (João Mota Amaral) foi colocado, acabou por vencer na região autónoma. Obteve 314 votos, 58,69%, contra os 137 de Luís Montenegro (25,61%). Em Miguel Pinto Luz, votaram 84 militantes (15,70%).

Tudo pacífico, até porque em Ponta Delgada o pensamento é outro. Bolieiro, que foi o candidato único às eleições para o PSD-Açores a 15 de Dezembro, tem o congresso regional do partido no final desta semana (entre sexta-feira e domingo), na Madalena, ilha do Pico. Reunião importante para os sociais-democratas açorianos, porque 2020 é ano de eleições regionais, que deverão acontecer em Setembro ou Outubro.