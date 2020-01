Violência doméstica

O Institute of Economics and Peace publicou recentemente o seu Global Peace Index no qual Portugal aparece como o terceiro país mais seguro no mundo entre 62 países estudados. Todavia, neste contexto, a violência doméstica não é considerada um atentado público à segurança e não está contemplado no Índice de Paz Global. No entanto, com base nos resultados divulgados pela APAV, reconhecemos que gozamos de uma tranquilidade que está minada nas suas bases. Uma realidade que contrasta com a segurança difundida no nosso catálogo turístico sendo necessário ir mais além. É que, em meu entender, ocultar ou silenciar a violência doméstica ao invés de agir com celeridade e de forma cabal é acima de tudo disfarçar as dificuldades para manter o status quo e a mais requintada forma de violência [democrática].

Manuel Vargas, Aljustrel

Hemodiálise em Portugal

Não sei se será caso único em Portugal, mais de 90% dos centros de hemodiálise pertencem a multinacionais, e destes 90%, 80% a duas, que repartem entre si, milhares de doentes do Serviço Nacional de Saúde.

Porquê a relevância? Porque este mês negoceia-se os novos preços entre o Governo e a representante dos centros de hemodiálise. Este mês também se discute o Orçamento do Estado, onde o SNS parece ser uma aposta suficiente para uns e insuficiente para outros.

Em qualquer dos casos, os utentes são os últimos a saber, correndo o risco de vida, maior ou menor, consoante as cedências feitas do lado do Governo ou do lado das multinacionais de hemodiálise. Há dois aspectos que me preocupam, para além de outros de carácter mais técnico, que irei tomar conhecimento na sala de hemodiálise onde faço tratamento, três vezes por semana há 38 anos.

Ninguém se parece preocupar, Governo, partidos políticos e Entidade Reguladora da Saúde, com a posição dominante, mais do que dominante até, de duas multinacionais. Uma delas, este mês adquiriu mais um centro de diálise. Também ninguém se preocupa que uma destas multinacionais cortou os lanches a milhares de doentes como forma de pressão e outra tem um critério largo sobre administração de medicamentos.

Não se percebe que tanto se fale do sector privado versus SNS e se mantenha este mundo à parte de dezenas de centros de hemodiálise de multinacionais, onde o Estado parece não ter qualquer interesse de participar e onde os utentes não tem uma palavra a dizer.

Carlos Tavares Monteiro, Porto

Onde pára a “geringonça"?

Todos aqueles que na direita viam pela esquerda passar a “geringonça”, ao não vê-la, logo fizeram o seu funeral. Todavia ela continua vivinha da costa.

A aprovação do OE para 2020 assim a ressuscitou. Não fisicamente, uma vez que está a fazer uma revisão de fundo por causa do agravamento da taxa do carbono. Está, por via de tal facto, a mudar de propulsor, não se sabendo se vai ser eléctrico ou a gás, para que Centeno lhe atribua o respectivo IUC, de acordo com as normas em vigor. Também a carroceria vai ter um apelativo restyling para não ferir susceptibilidades, tanto para os ocupantes como para quem a veja passar.

José Amaral, Gaia