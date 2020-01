Poética do pensamento delirante

“… Os unicórnios têm pêlo de búfalo, patas como as do elefante, e um chifre grande e negro no meio da testa. O unicórnio não ataca com o chifre, mas com os joelhos e a língua com dentes como espinhos longos e afiados. (…) Possui uma cabeça como a do javali selvagem, inclinando-a para o chão quando caminha. É um bicho repugnante e desagradável à vista; prefere a lama e o lodo dos lagos e das florestas. Não se parece nada com o que sabemos dele, como o facto de se deixar apanhar por uma donzela virgem. É todo o contrário do que acreditamos que seja! “ (1)

