Omã tem um novo sultão num momento crítico para o Médio Oriente

O sultão Qaboos bin Said, de Omã, foi sepultado no sábado e foi nomeado um novo líder para lhe suceder, assinalando a continuidade no pequeno país do Golfo Pérsico, que tem uma influência desproporcional na região e exerce o papel de mediador devido à sua localização estratégica numa das principais rotas comerciais do mundo.

