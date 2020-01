Bombas atingem base militar iraquiana de Balad

Pelo menos sete bombas de morteiro atingiram este domingo a base aérea iraquiana de Balad, onde estão posicionadas tropas norte-americanas.

Quatro militares iraquianos terão ficado feridos no ataque, segundo avançaram duas fontes militares citadas pela Reuters. A base aérea de Balad fica localizada a cerca de 80 quilómetros de Bagdad, no Iraque. Ainda não se sabe a partir de onde terão sido disparadas as bombas.

Na madrugada da passada quarta-feira, duas bases iraquianas onde estão posicionadas forças norte-americanas — a de al-Asad, a noroeste de Bagdad, e outra em Erbil, no Curdistão iraquiano — foram atingidas por “mais de uma dezena de mísseis balísticos" disparados a partir do Irão, em retaliação à morte do general Qassem Soleimani. A ofensiva não causou vítimas.

No mesmo dia, um avião da Ukraine International Airlines com 176 pessoas a bordo caiu perto da capital do Irão, causando a morte a todos os passageiros e tripulantes. Este sábado, o Irão admitiu que o avião foi abatido acidentalmente por um míssil iraniano.