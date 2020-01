Encontrado corpo de um dos homens que caiu junto à Boca do Inferno

Dois homens desapareceram este domingo junto à Boca do Inferno, em Cascais, ao serem arrastados por uma onda enquanto pescavam, tendo entretanto sido resgatado um dos corpos, disse à Lusa fonte da Marinha.

“Foi já resgatado o corpo de um dos homens que estava desaparecido”, disse à Lusa o porta-voz da Marinha, comandante Pereira da Fonseca, adiantando que se mantém as buscas pelo segundo homem.

De acordo com o porta-voz, o Centro Coordenador de Busca e Salvamentos Marítimos, recebeu o alerta para a queda de duas pessoas na Boca do Inferno, cerca das 13h45.

Chegadas ao local, as autoridades falaram com testemunhas que relataram que “dois homens encontravam-se a pescar na base da arriba quando foram apanhados por uma onda, estando dados como desaparecidos desde então”, explicou Pereira da Fonseca.

Segundo o comandante, “trata-se de uma zona com forte rebentação”, pelo que as buscas se tornam “difíceis dentro de água”, apesar de uma moto de água já ter estado mais próximo do local do acidente.

Às autoridades já presentes no local (bombeiros voluntários de Cascais, salva-vidas da Marinha e patrulha de terra) vão juntar-se reforços, nomeadamente um semi-rígido da Polícia Marítima, o navio patrulha Sines (que se encontra a navegar para o local).

De acordo com o comandante, foi ainda accionado um pedido à Força Aérea para um helicóptero ajudar nas buscas.