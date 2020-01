Não é o fim do mundo, apenas um domingo em cuecas

Se este domingo andou de metro e viu várias pessoas em cuecas, não estranhe. É que Janeiro é o mês do “No Pants Subway Ride” (“Viagem de metro sem calças”), uma iniciativa celebrada anualmente em todo o mundo, que convida os utentes dos transportes públicos, nomeadamente do metro, a livrarem-se das calças por um dia.

Este domingo, pessoas de todas as idades aderiram à celebração anual, exibindo cuecas de várias cores e modelos, em cidades como Berlim, Amesterdão, Praga, Londres, Lisboa e Porto.

O evento começou em Nova Iorque, em 2002, organizado pelo grupo de comédia nova-iorquino Improv Everywhere, e rapidamente se transformou num fenómeno global.

Ao longo dos anos, a iniciativa tem vindo a perder participantes em Portugal — muitas vezes, por esquecimento, conta ao PÚBLICO Carlos Alves, um dos organizadores em Portugal. Mas há quem continue a celebrar a data anualmente. Para estes, nem o frio é impedimento.

“Há quem tome banho de mar no dia 1 de Janeiro, nós tiramos as calças no primeiro [ou segundo] domingo do ano”, conclui Carlos Alves.