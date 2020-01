Sporting critica “ambiente criado” pelo presidente do Vitória de Setúbal

O Sporting lamentou este sábado “o ambiente criado” pelo presidente do Vitória de Setúbal desde a entrada do presidente “leonino” Frederico Varandas para assistir ao jogo entre ambos, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

“O ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal durante 90 minutos são inadmissíveis”, pode ler-se no comunicado emitido pelo Sporting, que venceu este sábado em Setúbal 3-1, no final de uma semana marcada pelo pedido de adiamento setubalense devido a um vírus que atingiu o plantel, negado pelo clube lisboeta.

Na nota, os “leões” acrescentam que só não avançam para o corte de relações institucionais com o Vitória, liderado por Vítor Hugo Valente, “por respeito ao clube e à sua história e porque tem a expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de o representar até final do mês”.