Portugal volta a ganhar no Europeu de andebol

Portugal conquistou neste domingo a segunda vitória no Grupo D do Campeonato da Europa de andebol e está muito perto de conseguir o apuramento para a segunda fase da competição. Em Trondheim, na Noruega, a selecção portuguesa teve quase sempre o controlo da partida e justificou o triunfo frente à Bósnia, por 27-24.

Após surpreender a candidata França no jogo de estreia, Portugal entrou em campo contra os bósnios com o favoritismo do seu lado e esteve melhor na início partida, conseguindo a meio da primeira parte uma vantagem de três golos (8-5).

Os bósnios, no entanto, reagiram no final da primeira parte e foram para o intervalo a perder apenas por um golo (12-11).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O início dos últimos 30 minutos foi a pior fase da equipa portuguesa. Nos primeiros oito minutos após o descanso, Portugal não marcou qualquer golo e sofreu três, ficando pela primeira vez em desvantagem (12-14).

Porém, após um pedido de desconto tempo, Portugal voltou a organizar-se e, atacando com sete contra seis, voltou a mostrar-se superior e chegou a ter cinco golos de vantagem (22-17), terminando o jogo com uma vitória difícil, mas merecida, por 27-24.

Portugal pode garantir já neste domingo a qualificação para a ronda principal da competição, mas para isso precisa que a Noruega vença ou empate com a França.