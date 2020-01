Paulinho deu a volta ao Tondela em 12 minutos

O domínio bracarense chegou a ser sufocante, mas até à entrada da última dezena de minutos a audaz estratégia de Rúben Amorim parecia condenada a ter o primeiro revés. Com uma defesa reforçada e avançados velozes, o Tondela esteve a vencer o Sp. Braga até ao minuto 79, mas dois golos de Paulinho garantiram a segunda vitória consecutiva na I Liga aos minhotos (2-1) e a subida ao 5.º lugar.

Oito dias depois de se estrear no comando da equipa principal do Sp. Braga com uma estrondosa goleada no Jamor contra o Belenenses SAD (7-1), Rúben Amorim voltou a apostar num sistema de apenas três defesas, mas do outro lado houve uma equipa melhor preparada para tentar contornar o ousado sistema táctico bracarense.

Natxo González, treinador do Tondela, surgiu em Braga com uma linha de cinco defesas bem definida, apostando num trio de velocistas no ataque (Murillo, Denilson e Xavier) à espreita de qualquer deslize da defesa minhota.

E o jogo começou com muita bola para os bracarenses (76% de posse à meia hora), mas poucas situações de perigo para Cláudio Ramos. As dificuldades do Sp. Braga retiraram tranquilidade aos minhotos e um minuto depois de Bruno Wilson ficar a centímetros de marcar à antiga equipa, o risco de Amorim sofreu o primeiro golpe: Com apenas Matheus nas suas costas, Bruno Viana perdeu a bola para Murillo no meio campo e o avançado agradeceu a benesse para fazer o golo beirão.

A perder, o técnico bracarense aumentou ainda mais a vocação ofensiva da sua equipa, com a entrada de Galeno e André Horta, mas o domínio do Sp. Braga só foi premiado nos últimos minutos: com dois golos à ponta de lança (79’ e 90’+1'), Paulinho conseguiu dar a volta ao Tondela e manter a invencibilidade de Rúben Amorim.