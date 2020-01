Morreu Fernanda Pires da Silva, responsável pela construção do Autódromo do Estoril

A empresária Fernanda Pires da Silva, presidente do Grupo Grão Pará, morreu este sábado, aos 93 anos, confirmou fonte oficial do CDS.

Fernanda Pires da Silva tinha dois filhos, um dos quais Abel Pinheiro, antigo dirigente do CDS-PP.

A empresária e dona do grupo Grão Pará, com negócios na área do turismo e imobiliário, destacou-se pela construção, com capitais próprios, do Autódromo do Estoril, que hoje tem o seu nome. Fernanda Pires da Silva viveu no Brasil, após o 25 de Abril de 1974, e regressou a Portugal no final da década de 1970 quando o grupo Grão-Pará lhe foi restituído.

O velório decorre no domingo, a partir das 15h, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O enterro será na segunda-feira pelas 11h30, no cemitério da Guia, em Cascais.