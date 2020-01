Juventus vence AS Roma e isola-se no topo da Liga italiana

A Juventus foi a Roma derrotar a equipa orientada por Paulo Fonseca por 2-1 e isolar-se no topo da Serie A.

Com Cristiano Ronaldo a titular, a “vecchia signora” teve uma entrada fortíssima na partida e nos primeiros dez minutos, Demiral, jogador que já passou pelo Sporting, desviou ao segundo poste um passe de Dybala e inaugurou o marcador.

Pouco depois foi Ronaldo a marcar, convertendo uma grande penalidade assinalada a castigar um derrube faltoso de Dybala por Veretout.

No segundo tempo, a AS Roma melhorou e, depois de um falhanço de Dzeko, Perotti reduziu a desvantagem romana na conversão de uma grande penalidade, confirmada pelo videoárbitro.

O resultado, contudo, não voltaria a se alterar, apesar das ameaças junto de ambas as balizas e, com este triunfo, a formação de Maurizio Sarri isolou-se no topo da Serie A, beneficiando do empate do Inter de Milão, no sábado. Já a AS Roma foi alcançada pela Atalanta no quarto posto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Goleada do Manchester City

Em Inglaterra, um “hat trick” com recorde de Aguero contribuiu neste domingo para a vitória por 6-1 com que o Manchester City goleou o Aston Villa, subindo assim ao segundo lugar na Liga inglesa, embora a 14 pontos do líder Liverpool.

Com Bernardo Silva no banco e com João Cancelo a titular, os “citizens” viram Aguero tornar-se no maior goleador estrangeiro na Premier League, à qual chegou já com 23 anos - 177 golos marcados desde que joga no City em 2011/12, batendo a marca de 175 golos do francês Thierry Henry (Arsenal).