Djokovic lidera Sérvia à conquista da ATP Cup

Novak Djokovic terminou a ATP Cup com um imaculado registo de oito vitórias em outros tantos encontros realizados na Austrália. As duas últimas foram cruciais para o triunfo da Sérvia na final desta primeira edição da prova, em Sydney, ao derrotar Rafael Nadal no singular e conquistar o segundo ponto no par decisivo, ao lado de Viktor Troicki.

O espanhol Roberto Bautista Agut (10.º o ranking ATP) também terminou a competição invencível, ao somar a sexta vitória, sobre Dusan Lajovic (34.º), por 7-5, 6-1. Mas no duelo mais aguardado, Djokovic superou Nadal, por 6-2, 7-6 (7/4).

Depois de um set inicial perfeito por parte do sérvio, Nadal equilibrou o encontro e dispôs dos primeiros break-points: cinco, todos no sexto jogo. Com o apoio dos muitos adeptos sérvios, Djokovic recuperou de 0-40, venceu esse jogo de 14 pontos e reencontrou a consistência, para acabar por impor-se no tie-break, quando ganhou os últimos três pontos.

Mais desgastado, Nadal deu o seu lugar a Feliciano Lopez para fazer dupla com Pablo Carreño Busta, que obtiveram um único break para liderar por 3-1, mas Djokovic e Troicki estiveram mais determinados e venceram, por 6-3, 6-4.

E, à uma da manhã de segunda-feira em Sydney, a selecção da Sérvia pôde comemorar o primeiro triunfo colectivo do ténis masculino sérvio desde a conquista da Taça Davis, em 2010. “Vou recordar esta experiência o resto da minha vida. Tenho sido muito afortunado e abençoado por ter uma carreira espantosa nos últimos 15 anos, mas competir pelo país com alguns dos meus melhores amigos é inigualável”, admitiu Djokovic, após erguer a ATP Cup.

Ainda mais a Sul, Serena Williams (9.ª) conquistou o primeiro título desde Janeiro de 2017, ou seja, desde que foi mãe. A norte-americana de 38 anos derrotou a compatriota Jessica Pegula (64.ª), por 6-3, 6-4, na final do torneio de Auckland, um dos três que abriu a época no WTA Tour.