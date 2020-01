A carreira de Paulo Gonçalves em imagens

O piloto Paulo Gonçalves, que morreu este domingo vítima de uma queda no Rali Dakar, era um dos principais embaixadores portugueses no motociclismo, graças, sobretudo, ao título mundial de ralis cross-country conquistado em 2013 e ao segundo lugar no Dakar 2015. Conhecido no meio por Speedy Gonçalves, o multifacetado piloto conquistou títulos nas várias modalidades que disputou.

A vinda do Rali Dakar para Portugal, em 2006, levou à passagem para as grandes maratonas de todo-o-terreno. Aquela primeira edição do Lisboa-Dakar 2006 mostrou a fibra e tenacidade reconhecidas ao piloto português. Quem o conhecia já relembrou o seu profissionalismo, força e determinação. Sobre a morte do piloto, alguns dos seus colegas afirmaram que "o desporto português fica mais pobre".

Paulo Gonçalves participava pela 13ª vez no Rali Dakar e ocupava a 46.ª posição das motas à partida para esta etapa.