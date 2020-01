Palcos da semana

Música

Madame Lisboa

Madonna LISBOA Coliseu dos Recreios

Dias 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de Janeiro, às 21h30

Bilhetes de 75€ a 400€

Chegou o momento de ver Madonna apresentar Madame X em Lisboa, a cidade onde viveu, absorveu toda a espécie de referências para esse álbum e conviveu (e colaborou) com músicos como Dino d’Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, as Batukadeiras de Cabo Verde, Gaspar Varela ou Miroca Paris – os três últimos recrutados para esta digressão. Em nome de um registo mais intimista, as grandes arenas cedem lugar a salas de dimensões menores do que é habitual para o séquito da rainha da pop. É no Coliseu dos Recreios, multiplicado por oito datas, que arranca a manga europeia de um périplo que já sofreu alguns cancelamentos e adiamentos por questões de produção e de saúde.

Ópera

Pesadelo adormecido

The Sleeping Thousand LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian

Dia 16 de Janeiro, às 20h

Bilhetes a 15€

The Sleeping Thousand é uma observação onírica do conflito israelo-palestiniano em forma de ópera sci-fi e política. Da autoria de Adam Maor, com libreto e encenação de Yonatan Levy (ambos israelitas), fantasia uma situação em que mil prisioneiros palestinianos entram em greve de fome. Do outro lado da barricada, as mais altas autoridades, preocupadas com a atenção mediática e a pressão internacional, urdem um plano: induzi-los num sono profundo. O resultado é inesperado: os habitantes de Israel começam a sofrer de recorrentes pesadelos, insónias e outros distúrbios do sono. Solução: enviar uma agente infiltrada à “paisagem de sonhos” dos prisioneiros... A interpretação está a cargo do ensemble United Instruments of Lucilin; a direcção musical, de Elena Schwarz. Os papéis principais são ocupados pelo barítono Tomasz Kumiega, a soprano Gan-ya Ben-gur Akselrod, o baixo David Salsbery Fry e o tenor Benjamin Alunni.

Western Society David Baltzer Western Society David Baltzer Western Society David Baltzer Fotogaleria David Baltzer

Teatro

Século XXI à sala de estar

Western Society PORTO Teatro Nacional São João

Dias 17 e 18 de Janeiro, respectivamente às 21h e às 19h

Bilhetes de 10€ a 40€

Consumismo, solidão, alienação, reality tv, stories… Tudo isto entra em Western Society, um retrato da civilização no século XXI que cabe na sala de estar de uma família qualquer, reunida a fazer um vídeo caseiro. A proposta vem do colectivo anglo-alemão Gob Squad, que se dedica a explorar o ponto onde o teatro encontra a arte, os media e a vida real, e que descreve esta investida cénica como simultaneamente “convidativa e isoladora”.

Foto Mário Laginha Miguel Madeira

Música

Jazz a circular

Círculo de Jazz Fest SETÚBAL Fórum Municipal Luísa Todi, Sociedade Musical Capricho Setubalense e Cinema Charlot

Dias 17, 18, 24 e 25 de Janeiro, às 21h30; dia 19, às 16h

Bilhetes de 10€ a 12€ (concerto) e 25€ (passe)

Programa completo aqui.

Em Setúbal reúne-se um cartaz que é praticamente um “quem é quem” do jazz nacional. A nona edição do Círculo de Jazz Fest abre com o trio do pianista Mário Laginha, com Bernardo Moreira no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria, e fecha com o projecto Azul do contrabaixista Carlos Bica, que tem como cúmplices o guitarrista Frank Möbus e o baterista Jim Black. Entre eles, o festival recebe The Rite of Trio, o André Rosinha Trio, o quarteto de Rodrigo Amado, Ricardo Toscano, Hernâni Faustino e João Lencastre, a Big Band Júnior a tocar Bernardo Sassetti (com comentários de Inês Laginha), o duo de Mário Delgado e Carlos Barretto e o quarteto de Desidério Lázaro.

Foto Still de Carga

Cinema

Festival social

Monstrare - Mostra Internacional de Cinema Social LOULÉ Auditório do Solar da Música Nova

De 15 a 18 de Janeiro, às 21h (workshops nos dias 17, das 14h às 19h, e 18, das 11h às 13h30 e das 14h30 às 16h)

Grátis

Programa completo aqui

Tráfico humano, ambiente hospitalar, emancipação e precariedade são alguns dos temas em foco na sexta edição da Monstrare - Mostra Internacional de Cinema Social. Abre com uma série de curtas-metragens que tanto abordam a doença mental (No limiar do pensamento, de António Sequeira) como a crise de refugiados (Egeu, de Tomás Barão da Cunha e Raul Fretes) ou a resistência à ditadura (Direito à memória, de Rúben Sevivas). Nos dias seguintes, projectará as longas Carga, de Bruno Gascon, sobre exploração sexual e escravidão; Doutores Palhaços, de Hélder Faria e Bernardo Lopes, que documenta a Operação Nariz Vermelho; e Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain, centrado na luta de uma jovem operária têxtil de Daca. Além de filmes, o festival preparou conversas com realizadores e workshops de produção audiovisual dadas pela ShortCutz Faro.

