Maestro José Eduardo Gomes vence concurso internacional de direcção de orquestra

O maestro José Eduardo Gomes venceu o primeiro prémio do European Union Conducting Competition, concurso internacional de direcção de orquestra que se disputou em Sófia, na Bulgária, divulgou este domingo a página da competição.

Segundo o site da competição, além de ter conquistado o primeiro prémio da segunda edição do concurso, o maestro português ganhou também o troféu para “melhor interpretação Beethoven”, no evento organizado pelo Bulgária Hall, em cooperação com a Orquestra Nacional Artes, Orquestra Filarmónica Kodaly e Orquestra Sinfónica de Pazardjik.

Após várias rondas e entre cerca de 300 maestros, José Eduardo Gomes foi seleccionado para a final, arrecadando o primeiro prémio, em concerto final na sala de concerto do Conservatório Nacional de Música de Sófia.

Em segundo lugar ficou Almanzar Sebastian, da Colômbia, Zlatkov Svetlomir, da Bulgária conquistou o terceiro lugar e Jung Hyeju, da Coreia do Sul, o quarto prémio.

De acordo com a sua página pessoal na internet, José Eduardo Gomes é maestro titular da Orquestra Clássica da Faculdade Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), além de Professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo do Porto, onde trabalha com as várias Orquestras.

Foi maestro titular da Orquestra Clássica do Centro, entre 2016 e 2018, maestro associado da Orquestra Clássica do Sul (2018/2019), maestro titular do Coro do Círculo Portuense de Opera, no Porto (2011 a 2017) e maestro principal da Orquestra Chambre de Carouge, na Suíça, (2008 a 2011).