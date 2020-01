Let’s talk about sex, Netflix

A Netflix não precisa de cumprir a velha regra de que o sexo vende — ela própria é uma marca-palavra a viver um momento de forte atracção e o seu catálogo não teve até agora de se rechear de temas sexy. Mas também não lhes foge. Este mês está a começar com dois programas Netflix em que o sexo, e o sexo visto pelo prisma dos adolescentes — ou como pretexto para termos vista para as suas vidas, com Gillian Anderson a brilhar —, é a estrela não-sensacionalista.

Continuar a ler