O caso Matzneff obriga França a rever a sua relação com as elites e a pedofilia

Desde o final do ano passado que as letras francesas, e com elas o sector cultural e o país como um todo, estão a braços com o caso Gabriel Matzneff: um escritor conceituado, aplaudido pela intelectualidade e apologista desde há décadas do sexo com menores de 16 anos. A comoção, e a denúncia, foi feita pela editora e escritora Vanessa Springora no livro Le Consentement, que desde que foi lançado dia 2 está no top de vendas francesas. Pouco depois, as autoridades abriram uma investigação sobre o crime de violação em torno de Matzneff e as editoras mais conceituadas como a Gallimard tomaram uma decisão inédita depois de 30 anos a vender a sua obra: retirá-la das bancas.

