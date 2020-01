Algés recebe Picasso. Mestre Universal, uma exposição gratuita de obras do mestre do cubismo

Algumas obras de Pablo Picasso vão estar em exposição no Palácio Anjos, em Algés, de 25 de Janeiro a 30 de Abril. A exposição, intitulada Picasso. Mestre Universal, irá apresentar ao público vários quadros, peças de cerâmica e litografias, incluindo desenhos e gravuras, do artista espanhol.

As obras de um dos mais importantes pintores do século XX provêm de colecções particulares, entre as quais a Colecção Mouvant e a Colecção Fran Daurel — esta última inclui todas as peças de cerâmica, desenhos e obras gráficas do artista espanhol em exibição.

A exposição, com entrada gratuita, foi organizada pelo município de Oeiras, em parceria com a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales e a Fundação Fran Daurel.

Em exibição estará a “primeira série gráfica do pintor”, a Suíte dos Saltimbancos, criada entre 1904 e 1906, assim como um exemplar da última produção em cerâmica de Picasso, de 1971 (ou seja, dois anos antes da sua morte). A mostra conta ainda com a Suite Sable Mouvant, uma série de litografias “que exemplificam a colaboração de Picasso com os poetas mais importantes das vanguardas”.

Picasso. Mestre Universal terá curadoria de Helena Afonso e apresenta uma “cuidadosa selecção de obras” que mostram “as inúmeras conexões que o artista estabelece entre a cerâmica, o desenho e a gravura, sem esquecer que a literatura e a palavra vinculam toda a sua obra”, destaca, em comunicado, o município de Oeiras.

As obras de Picasso estarão expostas no Palácio Anjos durante três meses, de terça-feira a domingo.

Entre Maio e Setembro do ano passado, esteve em exibição no Palácio das Artes, no Porto, a exposição Pablo Picasso. Suite Vollard, composta por cem gravuras do artista espanhol.