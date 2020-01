Votos por telefone, cartões entregues à porta, três impugnações e 1200 votos contados

As urnas fecharam há meia hora e já há 1273 votos contados. Mas não há vencedor anunciado. O primeiro lugar vai oscilando a oscilar entre Rui Rio e Luís Montenegro. No momento em que está notícia começou a ser escrita, Rui Rio vencia com 50,9% dos votos, Luís Montenegro ia logo atrás com 44,03% e Miguel Pinto Luz estava em último lugar, com 5,7%. Estavam apuradas 102 secções e havia 2016 por apurar.

Miguel Pinto Luz já assumiu a derrota através do porta-voz da candidatura, Nuno Freitas. "Começámos como os desconhecidos, terminámos como uma esperança no PSD (...). Miguel Pinto Luz é hoje uma referência do que é o futuro do PSD”.

Há uma grande dificuldade em acompanhar a actualização dos resultados no site do PSD, que está constantemente a ficar indisponível, mas números a que o PÚBLICO teve acesso mostram que ganhou nas concelhias de Rio Maior, Baião, Felgueiras, Anadia, Santo Tirso, Praia da Vitória e Trofa. Nestes casos, a diferença de votos entre Rio e Montenegro não é grande, à excepção da Trofa. Rio teve 445 votos e Luís Montenegro 57.

No Porto, o líder do PSD ganhou em Paredes e Montenegro em Valongo. Luís Montenegro foi o mais votado em Castelo Branco, onde obteve 82 votos contra 74 de Rio. Em Vieira do Minho, os militantes deram a vitória a Montenegro, que conquistou 59 votos (Rio teve 15). No distrito portuense, Rio leva vantagem de 700 votos quando faltam apurar os votos em Gaia, Porto e Gondomar, que são três das cinco maiores concelhias.

No Marco de Canaveses, Montenegro vence Rio por 27 votos e Miguel Pinto Luz fica-se pelos quatro votos.

No distrito de Aveiro, cuja distrital é presidida por Salvador Malheiro, Rio obteve 360 votos, Luís Montenegro 45 e Miguel Pinto Luz 2. Em Oliveira de Azeméis, Rio teve 107 e Montenegro 37. Em Vila do Conde, a vitória pertenceu a Rio com 199 e Montenegro ficou-se pelos 87.

Marcos do dia

O que marcou o dia eleitoral foram três impugnações: na Madeira, em Portalegre e na Amadora. O caso da Madeira foi amplamente divulgado na última semana. Há pouco mais de 100 eleitores com as quotas em dia, mas mais de 2500 queriam votar, alegando que noutras eleições nunca precisaram de ter quotas pagas para exercer esse direito/dever.

Já no continente, mais precisamente na Amadora, foi o próprio mandatário distrital de Rui Rio quem quis impugnar as eleições por estarem a ser entregues cartões de militante à porta da secção de voto. A Renascença noticiou que Paulo Ribeiro entregou uma queixa ao conselho de jurisdição nacional, na qual pediu a impugnação das eleições naquela secção da Amadora pelo facto de a mesa ter permitido que “cidadãos votassem munidos apenas e só de cartão de militante como meio de identificação”, entre outras irregularidades.

No distrito de Portalegre, secção de Anter do Chão, Diogo Cúmano também reclamou junto da jurisdição por ter havido três votos confiados por telefone. O vice-presidente da JSD e director de campanha de Luís Montenegro no distrito confirmou a queixa ao Observador.

Os círculos da emigração e de Macau e de Hong Kong enviaram uma reclamação ao conselho nacional de jurisdição por causa da eleição de delegados ao congresso, que estava marcada para hoje em simultâneo com a eleição do líder. Em causa está o rateio de delegados, que foi alterado. O PSD costumava colocar nove delegados para a Europa e outros nove para fora da Europa tendo em conta o número de militantes com capacidade de votar. Só que as novas regras levaram a que, por exemplo, só 10 militantes de Macau e Hong Kong pudessem votar, o que levou a que só fosse colocado a votos um delegado. Os restantes 17 são relativos à secção da Europa.