Rui Rio falha vitória à primeira volta por uma unha negra

Com as urnas fechadas desde as oito da noite, só depois às 0h de dia 12 é que o conselho de jurisdição nacional assumiu os resultados das nonas eleições directas do PSD. Rui Rio ficou à frente com 49,44% dos votos, seguido de Luís Montenegro (pouco acima dos 41,26%), mas falhou a vitória à primeira por uma unha negra. Dos mais de 40 mil militantes com as quotas em dia votaram 31211, 15.301 em Rui Rio, 12.767 em Luís Montenegro e 2878 (9,3%) em Miguel Pinto Luz. Os votos da Madeira não foram contabilizados por falta de conformidade dos cadernos eleitorais.

O PSD só saberá se vai mesmo mudar de presidente no dia 18 de Janeiro, após a ronda que oporá o actual líder ao ex-presidente da bancada parlamentar. É a primeira vez que há uma segunda volta em eleições directas no PSD. De qualquer forma, a nova direcção só será empossada no congresso de 7, 8 e 9 de Fevereiro de 2020, em Viana do Castelo.

Miguel Pinto Luz ficou em terceiro lugar (apesar de ter ganho na Madeira) e assumiu logo a derrota. “O resultado hoje é claro. Chegámos aos 12% [com Madeira]. Muito obrigado a todos (...). Agora, a responsabilidade é muito maior”, disse Miguel Pinto Luz. A primeira vitória do autarca de Cascais foi em Setúbal.

Tal como era esperado, Rui Rio saiu vitorioso no distrito do Porto, e com uma folga de 1456 votos em relação ao segundo. Luís Montenegro ganhou em Leiria e Pinto Luz teve a sua uma vitória inesperada na Madeira - resta saber se vai haver impugnação dos resultados. O líder venceu ainda nos Açores (fechando uma ferida que ficara aberta desde as europeias), em Évora, Faro, Guarda e Vila Real. Montenegro ficou à frente em Castelo Branco e Braga. E Pinto Luz saiu vitorioso em Lisboa Área Metropolitana e na Madeira.

Em 2018, Rio venceu com mais de 54%

Nas últimas eleições directas, nas quais Rui Rio defrontou Pedro Santana Lopes, votaram mais de 42 mil sociais-democratas, 54% dos quais preferiram o actual líder. Em Santana votaram 19.244 militantes. Na sequência desta derrota, Santana fundou o partido Aliança e concorreu às eleições europeias e legislativas, não conseguindo eleger nenhum deputado europeu ou nacional.

Seguem-se os resultados de todas as eleições directas disputadas no PSD, de acordo com o site oficial do partido na Internet.

As primeiras directas do PSD realizaram-se em Maio de 2006, dia 5. Sem oposição, Marques Mendes venceu com mais de 90% dos votos. Pouco mais de um ano depois, voltou a concorrer, desta feita contra Luís Filipe Menezes e perdeu. O ex-autarca de Gaia ganhou por cinco mil votos.

Renhidas foram as directas que opuseram Manuela Ferreira Leite a Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes e Patinha Antão. Venceu a ex-ministra das Finanças, tornando-se na primeira mulher a liderar o PSD (ficou à frente do segundo classificado, Passos, por mais de três mil votos). Nas directas seguintes, em 2010, Passos venceu a Paulo Rangel, a Santana Lopes e a Castanheira Lopes e voltou a ganhar, sozinho, em 2012, 2014 e 2016. Em 2018, já se sabe, entrou a era de Rui Rio à frente do PSD. Falta uma semana para saber se se prolongará durante mais dois anos.

Texto actualizado às 0h com os dados oficiais, anunciados pelo conselho de jurisdição nacional.