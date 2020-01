Marcelo em low profile e com muitas viagens em ano pré-presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa ainda não decidiu se se recandidata nas eleições presidenciais de Janeiro do próximo ano, mas mesmo assim está a preparar-se para esse cenário. Seja qual for a decisão que venha a tomar no Outono, neste ano de 2020 vai fugir de qualquer polémica, optar pelo low profile e passar muito tempo no estrangeiro, para não pôr em risco a sua imensa popularidade.

