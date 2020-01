O estado do PSD que vai hoje a votos

No PSD ninguém tem uma bola de cristal que permita adivinhar quem vai ganhar as eleições directas no partido que decorrem este sábado em todo o país para a escolha do novo líder social-democrata, mas no mapa dos apoios desenha-se a vitória de Rui Rio no distrito do Porto. Em Braga, Luís Montenegro reúne as preferências dos militantes do distrito. E, em Lisboa, Miguel Pinto Luz é o favorito.

