Mais uma demissão na Direcção-Geral das Artes

Gestão das Artes sem artes de gestão! Será possível? Seria como querer planear a Cultura sem crer numa cultura de Planeamento! Organização, Planeamento, Estratégia, Gestão, Monitorização... Responsabilização... não poderão ser conceitos “desconhecíveis” ou “ignoráveis” para saber “fazer acontecer”... na Administração... Pública da... Cultura!

João Barreta, ex-Director de Serviços de Planeamento, Informação e Recursos Humanos, DGArtes

O príncipe perfeito

Não me refiro a D. João II, mas sim a Marcelo Rebelo de Sousa que, na abertura do ano judicial, e a propósito do aumento dos salários dos magistrados, proferiu esta sentença demagógica: “Os titulares de cargos políticos teriam e terão de esperar (pelo aumento dos salários). Não por uma razão de clima popular adverso …, nem em homenagem a sondagens de impopularidade ..., mas porque o bom senso determinava que quem mais é sujeito pelo voto ao escrutínio popular mais deve dar o exemplo de contenção e comedimento.”

E, pergunto eu, o aumento do financiamento dos partidos, assim como as subvenções vitalícias, Senhor Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa?! Essas escaparam ao bom senso e ao exemplo de contenção e comedimento de que V. Ex.ª fala? Aquelas foram as palavras de Marcelo, mas a interpretação do que ele disse é a seguinte: “Se os salários dos titulares de cargos políticos (que estão completamente desprestigiados) fossem aumentados como foram os dos magistrados, isso seria uma medida anti-popular que agravaria o já enorme abstencionismo eleitoral, e até a minha reeleição ficaria comprometida.”

José Madureira, Porto

Não sabe o que faz?

O general iraniano Qasem Soleimani não seria certamente uma flor que se cheirasse e a lista de crimes e atrocidades cometidos pelas estruturas por ele lideradas não é leve nem pequena. De todas as formas, ao ler a notícia da sua morte por acção deliberada da Administração Trump, é impossível deixar de pensar que isso não vai resolver nada, muito pelo contrário.

O seu desaparecimento físico pode provocar algum enfraquecimento, mas ele era “apenas“ a cabeça de uma organização sólida e consolidada, que não vai desaparecer e a galvanização gerada pela raiva suplantará largamente essa perda. Se, segundo a Administração americana, a acção visava evitar a realização de atentados que custariam a vida a muitos americanos (?!), podem ficar seguros de que as ameaças e ataques aos interesses americanos serão a partir de agora muito maiores do que antes.

Sabemos que a paz no Médio Oriente não é um problema exclusivamente importado por influências externas, mas esta acção que nada ajuda nem resolve mostra que a Administração Trump não sabe o que faz, ou sabe… e isso é ainda mais grave.

Carlos J F Sampaio, Esposende