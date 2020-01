Trump e Khamenei. Que acontecerá a seguir?

A interrogação do título tem uma resposta óbvia: ninguém sabe o que vem a seguir, nem sequer os protagonistas do conflito, ou sobretudo eles. Mas isso não nos proíbe de tentar perceber o que mudou e está a mudar no grande tabuleiro de xadrez do Golfo Pérsico e do Médio Oriente. A retaliação iraniana, na noite de 7 de Janeiro, contra duas bases americanas no Iraque desmentiu as expectativas de apocalipse e mudou a nossa percepção do confronto. De um dia para o outro, o conflito parece deixar a rota de colisão e os observadores suspiram de alívio. A crise está ultrapassada. Resta saber em que terreno se vai agora o conflito desenrolar.

