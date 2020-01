Quer participar na redução do ruído na estrada perto de si? É possível mas não é fácil

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) mandou elaborar planos de gestão de ruído para dezenas de estradas movimentadas em vários pontos do Centro e Sul do país, como obriga a legislação, mas a forma discreta como a fase de discussão pública destes documentos está a ser levada a cabo merece críticas da Zero. O presidente desta associação ambientalista, que lecciona, na Universidade Nova, uma disciplina de poluição sonora, lamenta que estejam a ser produzidos dezenas de planos sem que, por exemplo, eles sejam disponibilizados no Portal Participa, um instrumento criado pelo Governo para dar visibilidade a projectos em discussão pública.

Continuar a ler