Métier, o hotel que é uma bela homenagem aos antigos ofícios

Seria difícil de imaginar que um hotel moderno, acabado de abrir, pudesse pôr os hóspedes a viajar no tempo, trazendo imagens e sons à memória. O toque da gaita com a qual o amolador anunciava a sua chegada, o pregão da varina ou a imagem das lavadeiras a ensaboar e a esfregar a roupa. Ofícios tradicionais aos quais se juntam outras tantas profissões em vias de extinção e que conseguiram lugar cativo no Métier Boutique Hotel. A nova unidade hoteleira da cidade do Porto decidiu prestar-lhes homenagem, não só no nome (métier significa ofício), mas também em cada um dos seus quartos.

Continuar a ler