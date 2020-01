Peru planta um milhão de árvores para proteger Machu Picchu

Uma das maravilhas do mundo, Machu Picchu sofre várias ameaças, tanto pelo generalizado sobreturismo como por interesses económicos que por vezes parecem sobrepor-se à sua essencial protecção, incluindo as dúvidas sobre o polémico projecto de um aeroporto a minutos do Vale Sagrado dos Incas. A zona tem também sofrido com os incêndios florestais, que deixaram várias áreas degradadas. Esta semana, para “reforçar” a imagem como “maravilha natural ecossustentável”, foi dado início à campanha “Um milhão de árvores para o Santuário Histórico de Machu Picchu”.

“A iniciativa permitirá recuperar mais de 700 hectares no santuário e na sua zona tampão através de plantação de espécies nativas”, refere uma nota do Governo peruano. O lançamento oficial foi feito na quinta-feira, integrando as celebrações do 39.º aniversário do estabelecimento do Santuário Histórico de Machu Picchu, e contou com o Presidente peruano, Martín Vizcarra Cornejo, que apelou a que “este compromisso de reflorestação seja não só assumido pelo Estado” como deverá tornar-se "um objectivo da nação". No total, na região de Cusco, o projecto poderá abranger 10 mil hectares, adianta o jornal peruano La República.

O desafio passa por chegar a 2021 com o milhão de árvores plantado na região, permitindo a recuperação de terrenos degradados por “alterações no uso do solo ou por incêndios florestais”, apontou a ministra do Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero. Zona de chuvadas intensas, que provocam aumentos exponenciais do caudal do rio no Inverno, é também fustigada pelos consequentes deslizamentos de lamas e pedras — ainda esta semana o comboio que leva os visitantes à cidadela voltou a ser suspenso temporariamente.

“Nenhum esforço será pequeno, desde o contributo dado pelas crianças ao dado pelos camponeses ou operadores turísticos, Estado, todos e todas podemos contribuir”, disse a ministra, reforçando a ideia do projecto como um desígnio nacional: "Hoje estamos a começar algo que nos une e que é o desejo de tornar Machu Picchu num símbolo histórico, cultural e de esperança".

Sobre o polémico projecto de construção de um aeroporto a 20 minutos do Vale Sagrado dos Incas, anunciando no ano passado, já com movimentações nos terrenos e previsto para estar terminado em 2023, não se encontra uma palavra nos discursos. A UNESCO já criticou com veemência a ideia, assim como um grupo de especialistas (entre arqueólogos, cientistas e historiadores, do Peru e de outros países) numa carta aberta ao Presidente Vizcarra.

Machu Picchu, descoberto em 1911 e declarado Património da Humanidade em 1983, não tem parado de crescer em número de visitantes, devendo ter atingido mais de 1,5 milhões no ano passado, com a Rede de Caminhos Inca, segundo dados do Governo, a receber mais de 200 mil visitantes por dia. O sistema de acesso funciona actualmente com reservas e numerus clausus (6000 turistas máximo por dia).