Três mil milhões de viagens: Ano Novo Chinês traz a maior migração humana do planeta

O gigantesco movimento de massas na China que começa em Janeiro não é um fenómeno de agora e tem longa tradição. O país preprara-se para as celebrações do Ano Novo Chinês, uma das datas mais aguardadas pela cultura chinesa, que é determinada pelo calendário lunar. Este ano, a viragem ocorre de dia 24 para 25 de Janeiro.

Ainda que faltem exactamente duas semanas para essa data, são muitos os que já fizeram as malas e se prepararam para a viagem que aí vem. Considerada a maior migração humana do planeta, o Chunyun — o período de 40 dias em que o povo chinês volta a casa para celebrar o Festival da Primavera do Ano Novo com as suas famílias — começou oficialmente a 10 de Janeiro e só terminará a 18 de Fevereiro.

A data deste ano significa que o início das viagens dos trabalhadores para as suas terras natais se vai sobrepôr à altura de regresso a casa dos estudantes para as suas férias de Inverno. Esta sobreposição colocará à prova as estradas e infraestruturas de transporte de todo o país.

De acordo com a CNN, prevê-se que sejam realizadas cerca de 3 mil milhões de viagens durante o período do Chunyun em 2020, um aumento em relação aos números do ano passado (2,99 mil milhões de viagens). Destas, 2,43 mil milhões serão feitas de automóvel, 440 milhões de comboio (um aumento de 8% em relação a 2019), 79 milhões de avião e 45 milhões por via marítima.