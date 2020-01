Rúben Amorim alerta para a qualidade do Tondela “a jogar fora”

Uma semana depois de estrear-se na I Liga com a maior goleada da temporada – 7-1 no Jamor, contra o Belenenses SAD -, Rúben Amorim vai fazer neste domingo (20h00, SPTV1) o primeiro jogo em casa como técnico principal do Sp. Braga e na antevisão do duelo frente ao Tondela, o jovem treinador alertou para os perigos do adversário: “É a terceira melhor a jogar fora, em oito jogos ganhou quatro e empatou dois.” Do lado dos tondelenses, o espanhol Natxo González refere que uma vitória da sua equipa seria “importantíssimo” para a manutenção dos beirões.

A estreia foi surpreendente pela forma como o Sp. Braga se conseguiu impor, mas Rúben Amorim admitiu que o primeiro jogo como treinador principal dos minhotos foi “um dia perfeito e os jogadores têm noção disso”. O técnico, de 34 anos, admitiu na antevisão da 16.ª jornada da I Liga mudanças na equipa, porque os rivais “vão começando a conhecer o sistema”: “Sabemos que os adversários vão-nos conhecendo melhor e hoje se jogássemos com o Belenenses SAD teríamos outros problemas.”

Numa análise ao Tondela, Rúben Amorim alertou para a apetência dos tondelenses para jogar fora do seu estádio. “É uma excelente equipa, principalmente a jogar fora. É a terceira melhor a jogar fora, em oito jogos ganhou quatro e empatou dois. Muito forte nas transições, tenta construir com ideia, jogadores fortes no espaço, como Murillo, e bons jogadores no meio. Não devemos focar-nos muito no adversário, mas sim na nossa ideia. Vai criar-nos dificuldades no plano táctico como criámos ao Belenenses.”

Para este encontro, o técnico convocou André Horta e Galeno, que falharam a partida contra o Belenenses SAD, e avisou que “todos podem passar de não convocados a titulares”. “É difícil escolher, mas depende mais deles do que de mim. É uma felicidade para o Sp. Braga e para mim. No futebol temos de fazer escolhas e as que faço partem da minha cabeça”, afirmou Amorim.

Do lado do Tondela, Natxo González, assumiu que uma vitória em casa do Sp. Braga, seria “importantíssima” na luta pela manutenção da equipa beirã. “À medida que vão passando os jogos, cada ponto é muito importante para todas as equipas e três são importantíssimos, e todos sabemos a responsabilidade que temos em dar uma resposta, porque vamo-nos aproximando do objectivo e a nossa ideia é chegar lá o quanto antes”, disse o treinador espanhol.

Sobre a partida que terá no Minho, González admitiu que o rival é uma da equipa “poderosa” dentro da Liga portuguesa e “importante na Europa”, mas “mesmo com tudo isso”, os bracarenses têm somente mais dois pontos do que o Tondela. “Temos de dar resposta quando recuperarmos a bola e temos de ter capacidade para decidir bem e, em cada momento, conseguir uma transição rápida, ou uma pausa maior. É a resposta que temos de dar”, analisou o treinador espanhol.