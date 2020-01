Portimonense e Paços de Ferreira empatam a zero

Portimonense e Paços de Ferreira empatam neste sábado a zero, em jogo da 16.ª jornada da I Liga. Com este resultado as duas equipas continuam separadas por um ponto e nos últimos três lugares do campeonato.

Após conseguirem resultados positivos no passado fim-de-semana – os pacenses venceram o Moreirense; os algarvios empataram no Estádio do Bessa -, o confronto entre Portimonense e Paços de Ferreira eram importante nas contas da luta pela manutenção.

A primeira parte foi de fraca qualidade, com poucas oportunidades para ambos os lados e com o domínio repartido: 50% de posse de bola para cada equipa.

Para a segunda parte, António Folha lançou Bruno Costa, médio que trocou na última semana o FC Porto pelo Portimonense, mas o nível da partida manteve-se baixo. Nos últimos minutos, a equipa da casa ainda conseguiu empurrar os pacenses para a sua área, mas o zero no marcador manteve até final.