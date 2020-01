Nadal marca duelo com Djokovic na final da ATP Cup

Pela 55.ª vez, Rafael Nadal e Novak Djokovic vão defrontar-se no circuito profissional, mas pela primeira vez, no cenário da Ken Rosewall Arena, em Sydney. Os dois melhores tenistas do mundo conduziram os respectivos países à final da primeira edição da ATP Cup e Djokovic mantém mesmo um registo 100% vitorioso nos seis singulares que já disputou na prova.

Nadal já sofreu uma derrota e, ontem, voltou a sentir dificuldades frente ao número um australiano, Alex De Minaur, mas acabou o encontro muito confiante e, juntamente com Roberto Bautista Agut assegurou a vitória sobre a outra grande favorita, Austrália.

“Vai ser uma final super difícil com a Sérvia. Novak gosta de jogar aqui e os sérvios têm uma grande equipa e estão a jogar muito bem. Mas o Roberto fez uma exibição espantosa e também temos uma boa equipa, por isso, estamos preparados”, disse Nadal, após derrotar De Minaur (18.º ATP), por 4-6, 7-5 e 6-1.

O australiano entrou muito bem e só enfrentou o primeiro break-point quando serviu a 6-4, 5-6. Esse acabou por ser o ponto de viragem no encontro pois Nadal comandou até fechar ao fim de duas horas e 13 minutos de jogo.

Antes, Bautista Agut (10.º) esteve muito sólido para dominar Nick Kyrgios, em menos de hora e meia: 6-1, 6-4. “Nick é um enorme talento, portanto, ganhar-lhe em dois sets, significa que fiz um excelente trabalho. O meu plano de jogo era mantê-lo sob pressão em todos os pontos e fazê-lo trabalhar durante todo o encontro”, explicou o número dois espanhol.

Djokovic (2.º), que já venceu 28 dos 54 encontros disputados com o líder do ranking, levou mais meia-hora do que o rival para celebrar a vitória sobre Daniil Medvedev (5.º): 6-1, 5-7 e 6-4. A partir do segundo set, o encontro subiu bastante de nível, com pontos longos e de elevada intensidade.

“Entusiasmante, esgotante, alegre, terrível, tudo ao mesmo tempo. A certa altura, penso que ambos nos recusámos a falhar desde a linha de fundo, por isso houve muitas trocas de bola e foi muito cansativo. Foi uma batalha muito física e também muito mental. Foi, sem dúvida, um dos encontros mais emocionantes que já disputei nos últimos anos frente a um adversário do top”, resumiu Djokovic

O primeiro singular da final da ATP Cup irá opor Bautista Agut – que só cedeu 19 jogos nos cinco singulares que realizou – a Dusan Lajovic (34.º), a quem venceu nos três confrontos anteriores. O número dois sérvio esteve em grande destaque ao vencer Karen Khachanov (17.º) noutro intenso mas mais curto duelo, concluído com os parciais de 7-5, 7-6 (7/1). Lajovic já tinha derrotado o russo nos dois anteriores embates e, desta vez, nem sequer enfrentou um único break-point.

Se a final não ficar decidida nos singulares, Nadal e Djokovic irão regressar ao court para o decisivo encontro de pares. Nadal está anunciado para jogar ao lado de Pablo Carreño Busta e Djokovic fará equipa com Viktor Troicki.