Bósnia acredita que pode travar Portugal

Depois dos festejos do histórico triunfo sobre a poderosíssima França (25-28) – hexacampeã mundial e tricampeã europeia –, na sexta-feira, Portugal volta, neste domingo, a entrar em acção frente à estreante Bósnia-Herzegovina. E, desta vez, com o estatuto de favorito. Uma partida que será disputada no pavilhão Trondheim Spectrum, na Noruega (15h portuguesas), e que pode garantir, desde já, o apuramento da selecção nacional para a fase seguinte do Campeonato da Europa de andebol.

“Portugal tem as portas da qualificação abertas”, admitiu o treinador dos bósnios, Bilal Suman, citado pela Agência Lusa. O conjunto balcânico iniciou a sua primeira presença numa fase final da competição com uma derrota frente à Noruega, também na sexta-feira, por 32-26, mas, mesmo assim, o seleccionador acredita que ainda pode ter ambições.

“Todos [na equipa portuguesa] devem acreditar que têm uma oportunidade de ouro para seguir para a segunda fase, mas também somos ambiciosos e queremos ganhar, o que tornaria as contas do grupo muito mais interessantes”, sintetizou Suman.

Para já, a contabilidade deste Grupo D da fase preliminar da competição coloca a Noruega na primeira posição (com vantagem na diferença de golos), seguida de Portugal, ambas com dois pontos. Segue-se a França e a Bósnia, ainda sem pontuar. Muito pressionados pelo resultado na ronda inaugural, resta agora aos franceses vencerem neste domingo a Noruega para se manterem ligados à corrente.

Um hipotético triunfo gaulês associado a uma derrota de Portugal deixaria tudo empatado e dependente da última ronda, onde os portugueses jogam contra os noruegueses e os franceses com os bósnios. Um cenário perfeitamente realista para Bilal Suman. Já vitórias da selecção nacional e dos nórdicos deixariam as duas equipas apuradas.

O técnico bósnio considerou que Portugal foi um justo vencedor frente aos franceses, salientando que a selecção comandada por Paulo Pereira “foi superior em todos os aspectos do jogo”.

“Portugal joga muito bem no sistema de sete contra seis, mas nós também. O vencedor poderá muito bem ser a equipa que cometer menos erros técnicos. Os guarda-redes também deverão ter um papel muito importante e, se o [Alfredo] Quintana é um guarda-redes impressionante, também temos alguns [bons jogadores] do nosso lado”, avisou.

Outro aspecto que deixa Bilal optimista tem a ver com a pressão acrescida que os portugueses poderão sentir esta tarde. “A perspectiva de se apurar para a ronda principal vai colocar a selecção portuguesa sob uma pressão que ainda não tinha sentido. Nós não temos nada a perder e podemos apenas desfrutar e praticar bom andebol”, justificou.

Espanha domina Alemanha

Enquanto se aguarda pelo desenrolar da segunda ronda do Grupo D, a Espanha venceu ontem a sua segunda partida no Grupo C frente a outro forte candidato ao título e está a um suspiro de carimbar a passagem à fase seguinte. Num confronto entre os dois últimos campeões europeus, o conjunto espanhol (campeão em 2018) bateu a Alemanha (campeã em 2016) por esclarecedores 33-26.

Outros resultados do dia: Croácia-Bielorrússia, 31-23; Montenegro-Sérvia, 22-21 (Grupo A); Letónia-Holanda, 24-32 (Grupo C) Hungria-Rússia, 26-25; Dinamarca-Islândia, 30-31 (Grupo E).