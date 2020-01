AC Milan vence com golos de Rafael Leão e Ibrahimovic

O AC Milan regressou neste sábado aos triunfos na Serie A com Rafael Leão e Ibrahimovic em destaque. O português e o sueco fizeram pela primeira vez dupla no ataque dos milaneses e marcaram os dois golos dos “rossoneri” em Cagliari.

Após três jornadas com dois empates e uma derrota sem qualquer golo marcado, o técnico Stefano Pioli ofereceu a titularidade a Rafael Leão e Ibrahimovic, e saiu recompensado. Na Sardenha, o AC Milan podia ter-se adiantado no marcador na primeira parte, mas apenas garantiu o triunfo nos últimos 45 minutos.

Logo nos primeiros segundos do segundo tempo, um remate de Rafael Leão desviou num defesa do Cagliari e colocou os visitantes na frente. Apesar da vantagem, o AC Milan não recuou no terreno e voltou a marcar, desta vez pelo regressado Ibrahimovic.

O internacional sueco ainda podia ter terminado a partida com um bis, mas viu um golo ser anulado por fora de jogo.