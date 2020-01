O flamenco pouco ortodoxo – mas com memória – de Rocío Márquez

“Flamenco é memória”, acredita Rocío Márquez. É assim que uma das principais vozes do flamenco contemporâneo explica o porquê de, ao quinto álbum, Visto en el Jueves, ter decidido privilegiar um reportório mais ou menos esquecido. Na verdade, o conceito deste disco nasce de uma circunstância geográfica. Durante alguns anos, Rocío Márquez viveu perto da Calle Feria, uma das ruas mais cativantes de Sevilha, onde tem lugar, às quintas-feiras (jueves), um mercado de rua dedicado a todo o tipo de objectos em segunda-mão. “Vendem de tudo”, garante ao PÚBLICO a cantaora que este fim-de-semana traz o seu novo disco até Lisboa (Centro Cultural de Belém, sábado) e Porto (Casa da Música, domingo). “Até os objectos mais imagináveis se encontram ali.”

Centro Cultural de Belém, Lisboa, Sábado, 11 de Janeiro de 2020 às 21h

Casa da Música, Porto, Domingo, 12 de Janeiro de 2020 às 21h30

Durante algum tempo, Rocío frequentou regularmente o mercado, movida pela obsessão de desencantar antigos discos de vinil e velhinhas cassetes com os mais variados intérpretes de flamenco. “Neles”, lembra, “encontrei verdadeiros tesouros, autênticas maravilhas”. E à medida que passava pelos ouvidos todas essas descobertas, foi percebendo que em vários desses discos havia um tema “que estava sempre à espera que chegasse”. “Depois dei-me conta de que todos esses temas se relacionavam com qualquer coisa especial na minha história de vida – recordavam-me um momento, uma pessoa, exercitavam-me a memória. E percebi que era por isso que me causavam tanta emoção.”

Visto en el Jueves corresponde à vontade que Rocío Márquez tem de partilhar essa emoção com o seu público, resgatando temas de Concha Piquer, Rocío Jurado, Turronero ou Bambino. Para o novo disco, recolheu composições populares a partir de versões menos conhecidas mas também verdadeiras revelações – como Andaluces de Jaén, que mostra o celebrado cantaor Fosforito numa faceta “que poucos conhecem”, a de autor. “Devemos ter muito presente na memória tudo aquilo que vivemos a nível artístico e histórico para que possamos aprender e melhorar”, defende a intérprete.

Este é também o álbum em que Rocío Márquez regressa a uma sonoridade mais tipicamente flamenca (pelo menos na aparência). Firmamento (2017) fora produzido por Raül “Refree” (músico e produtor associado aos primeiros álbuns de Sílvia Pérez Cruz e Rosalía), entre o flamenco clássico, o folclore popular, a música pop e o jazz, enquanto em Diálogos de Viejos y Nuevos Sones (2018) levara a cabo uma espantosa parceria com Fahmi Alqhai na viola da gamba. Desta vez, a voz volta a ter por principal companhia a guitarra flamenca, ainda que abordada com a liberdade estilística de Canito. “Visto en el Jueves pode parecer uma aproximação ao mais tradicional”, analisa a cantaora, “mas os arranjos e o sítio para onde os levamos estão muito na linha de Firmamento”. Nesse álbum, recorda, quis “afastar-se dos arranjos tradicionais e mudar o timbre”; desta vez, mantém uma invenção de arranjos que não se divorcia do timbre da guitarra flamenca. Mas todas estas decisões, sublinha, “não são tão mentais quanto circunstanciais e emocionais”.

Foi a emoção a guiá-la quando, há seis anos, actuou pela primeira vez com Canito. Assim que terminaram, disse-lhe logo que teriam de fazer algo juntos. “É a tensão que ele gera em palco que me atrai”, diz. “Quando algo me emociona muito fico com pele de galinha e tento seguir por aí, porque acredito que, de repente, se abre um caminho. E não é assim tão fácil encontrar aquilo que nos emociona.”

O caminho pessoal

Rocío Márquez cresceu numa casa em que se cantava flamenco e, desde cedo, ainda em Huelva, começou a aventurar-se no género de mais forte carga identitária da música espanhola. Em pouco tempo, ainda miúda, foi-se vendo enredada no circuito profissional. Das festas populares às romarias, às festividades natalícias e ao intercâmbio entre peñas flamencas (associações locais com espectáculos regulares), o seu nome começou a ser soprado de boca em boca; a vitória no concurso Lámpara Minera criou depois uma enorme expectativa junto do público mais tradicional do flamenco. “Tinha consciência de que a maioria dos aficionados esperava que continuasse nessa linha ortodoxa, mas as minhas necessidades artísticas e criativas começaram a seguir por outro lado”, recorda acerca do início da sua carreira. “E cheguei a um ponto em que ou satisfazia as pessoas ou me satisfazia a mim.” A resposta a essa encruzilhada foi dada com a gravação de El Niño (2014), o seu segundo álbum. Foi quando passou a sentir que havia um flamenco que era seu e não apenas uma reprodução dos modelos clássicos que já conhecia.

É essa busca inquieta que Rocío Márquez prossegue ainda hoje, numa altura em que o flamenco “vive um momento muito bonito”. “Creio que é um período interessante, pela variedade de propostas – não só técnicas mas também conceptuais. Temos artistas muito tradicionais e outros muito vanguardistas.” Essa variedade, acredita, desmonta um dos mitos do flamenco, de que há um único estilo certo para o cantar. Outro dos mitos, garante, é o entendimento do “flamenco como uma arte ancestral, quando não tem mais de século e meio”. “Esse tipo de mito foi importante num momento da História para a sua sobrevivência e para que crescesse como arte, mas agora devemos dar-lhe conhecimento, luz e liberdade.” É essa luz, é essa liberdade que Rocío agora reclama para o seu caminho.