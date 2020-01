INEM recebeu mais de 1,3 milhões de chamadas para emergências em 2019

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM recebeu no ano passado mais de 1,3 milhões de chamadas de emergência para dar resposta a situações de doença súbita ou trauma, segundo um balanço divulgado esta sexta-feira.

Os dados, divulgados no “site” do Portal da Saúde, referem que, no total, os meios de emergência foram accionados 1.339.048 vezes.

Já os quatro helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foram accionados para 963 ocorrências, o que dá uma média diária de três missões.

Este serviço do INEM disponibiliza cuidados de Suporte Avançado de Vida (SAV) no local das ocorrências e durante o transporte até às unidades de saúde mais adequadas ao estado clínico dos utentes.

As 44 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), distribuídas por todo o território continental, foram activadas por 97.970 ocasiões, o que significa que diariamente foram accionadas 268 VMER e que cada viatura foi accionada seis vezes por dia.

As Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), tripulada por um enfermeiro e por um técnico de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) e que facultam medidas de cuidados diferenciados, contabilizaram 36.616 ocorrências. Diariamente, as 40 ambulâncias SIV foram chamadas a intervir, em média, por 100 ocasiões.

As 56 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) do INEM foram accionadas, no ano passado, em 140.433 ocasiões, enquanto os Motociclos de Emergência Médica (MEM) foram activados para 6.110 ocorrências.

O balanço indica ainda que as quatro ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP), um serviço que se dedica ao transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre unidades de saúde, efectuaram 1.439 serviços.

Já as Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), responsáveis por transportarem até ao local das ocorrências os psicólogos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), foram activadas 610 vezes.

Os dados indicam também que as ambulâncias do INEM sediadas em Postos de Emergência Médica (PEM) das Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa e Corpos de Bombeiros foram accionadas por 880.604 ocasiões.

No final do ano passado, para aumentar a capacidade de socorro dos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), o INEM celebrou mais 12 protocolos para constituição de posto PEM, passando o SIEM a contar com 371 ambulâncias aptas a prestar cuidados de emergência pré-hospitalar a todos os cidadãos.