Fim-de-semana sem chuva, mas com frio (sobretudo à noite)

O “sol de Inverno” continuará a brilhar no céu durante este fim-de-semana, mas haverá uma descida das temperaturas – sobretudo a mínima – com “acentuado arrefecimento nocturno”, lê-se no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Apesar do tempo frio, o céu estará limpo (com nevoeiro ou neblina matinal em alguns locais) e não há previsões de chuva.

No sábado, o tempo será “frio e seco” com as temperaturas mínimas a oscilar entre os -2 graus Celsius (em Bragança), os zero graus Celsius (na Guarda) e 1ºC em Vila Real. A sul, as temperaturas mínimas serão ligeiramente mais altas: Lisboa terá 6ºC de mínima (assim como Sines), Faro terá 8ºC; no Porto, a temperatura mínima será de 5ºC (tal como em Portalegre e Beja). Já as temperaturas máximas chegarão aos 16ºC em Faro, Sagres, Sines e Leiria; no Porto, a máxima prevista é de 14ºC (o mesmo que em Aveiro e Braga).

Nas regiões do interior, pode haver formação de gelo e geado durante a noite, sobretudo nas regiões Norte e Centro. O vento será fraco.

No domingo, as temperaturas serão similares a sábado mas ainda mais baixas: a temperatura mínima em Bragança é de -3ºC, registando-se -1ºC em Braga, Vila Real e Castelo Branco. Em Viseu, a temperatura mínima será de 0ºC (o mesmo em Santarém); Lisboa terá uma temperatura mínima de 5ºC (tal como Sines e Portalegre) e o Porto 2ºC (tal como Aveiro, Coimbra e Beja). As máximas atingirão os 16ºC em Sagres e Faro e os 14ºC em vários distritos: Lisboa, Sines, Beja, Évora, Santarém, Leiria e Braga. No Porto a temperatura máxima prevista é de 13ºC (tal como Aveiro, Coimbra e Viana do Castelo).

Para domingo prevê-se céu pouco nublado ou limpo e vento fraco, podendo igualmente haver formação de geada e neblina ou nevoeiro em alguns locais, que poderá persistir no nordeste transmontano e Beira Alta, segundo o IPMA.

Ainda que a chuva não chegue a Portugal continental nem à Madeira, o grupo Central e Oriental dos Açores terá chuva no sábado, com as temperaturas máximas a chegar aos 18ºC (em Ponta Delgada). Na Madeira, a temperatura máxima é de 20ºC no Funchal.

Já esta sexta-feira é dia de céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco e neblina matinal. Houve uma “descida de temperatura, sendo mais significativa da mínima” e um “acentuado arrefecimento nocturno”.

Barras fechadas devido a agitação marítima forte

Seis barras de Portugal continental estão nesta sexta-feira fechadas à navegação e outras seis condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN). As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila do Conde, Esposende, Póvoa de Varzim e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

De acordo com a AMN, as barras marítimas de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto, no continente, e as de Santa Cruz das Flores e Lages das Flores, nos Açores, estão condicionadas.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo até às 18h desta sexta-feira.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA prevê para esta sexta-feira na costa ocidental ondas de noroeste com quatro a cinco metros, sendo três a quatro metros a sul do Cabo Raso, diminuindo para três a 3,5 metros a partir do final da tarde. com Lusa