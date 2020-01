Caso Luís Grilo: leitura da sentença foi adiada

A leitura da sentença do caso Luís Grilo foi esta tarde adiada para data não determinada porque o colectivo de juízes entendeu fazer alterações não substanciais aos factos constantes da acusação. A lei prevê que neste caso os advogados tenham novo prazo para defesa, pelo que os representantes dos arguidos vão ter agora 15 dias para se pronunciarem sobre as alterações.

À saída do Tribunal de Loures, Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, diz que ainda não teve oportunidade de analisar as alterações feitas pelo colectivo de juízes. Admite, contudo, que pode haver necessidade de vir a ser produzida mais prova. Isso implicaria novas audiências e novas alegações finais o que faz com que, neste momento, não se consiga prever qual será a data para a leitura da sentença.

A juíza considerou que Rosa Grilo tomou posse de uma arma pertencente a António Joaquim — como aliás declarou a arguida em audiência —; considerou que António Joaquim não tinha licenças de todas as armas que possuía e considerou ainda que no dia do desaparecimento os dois arguidos terão trocado pelo menos 15 mensagens de telemóvel.

Perante estas alterações não substanciais, as defesas têm a oportunidade de requerer novo prazo para a defesa ou então permitir que se avance para a leitura da sentença. Os advogados optaram pela primeira opção, a de pedir prazo para defesa dados os novos factos admitidos pelo colectivo de juízes e que não constavam da acusação do Ministério Público.

Rosa Grilo e António Joaquim foram acusados, em Março passado, da prática, em co-autoria, de crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver. O Ministério Público (MP) alegou, com base nas conclusões da investigação da Polícia Judiciária, que Rosa e António teriam delineado um plano para matar o empresário e triatleta Luís Grilo, com o objectivo de ficarem com os seus bens e com os prémios (cerca de 500 mil euros) dos seguros de vida que contratou. Pretenderiam, segundo o MP, assumir depois a relação amorosa que mantinham há 2 anos e a gestão da empresa de informática de Luís Grilo.

O julgamento iniciado em Setembro, no Tribunal de Loures, foi um dos mais mediáticos dos últimos anos na justiça portuguesa. Por solicitação do MP, o colectivo de juízes presidido por Ana Clara Baptista foi coadjuvado por quatro jurados seleccionados entre os cidadãos eleitores da comarca.

Rosa (44 anos) e António (43 anos) negaram o envolvimento na morte de Luís Grilo e a viúva manteve a versão que já apresentara no interrogatório inicial. Segundo Rosa Grilo, três angolanos terão invadido a moradia do casal em Julho de 2018 e disparado sobre o seu marido, por causa de negócios de diamantes.

Já no final de Novembro, nas alegações finais, o procurador Raul Frias pediu a condenação dos dois arguidos a penas superiores a 20 anos de cadeia. O magistrado do MP admitiu que não foram apresentadas em tribunal provas directas que incriminem o funcionário judicial, mas baseou-se nos depoimentos de Rosa Grilo e na convicção de que a viúva não saberia disparar e não teria capacidade física para arrastar o corpo para considerar que António Joaquim também devia ser condenado.

Mas, duas semanas depois, o colectivo de juízes presidido por Ana Clara Baptista aceitou um requerimento da defesa para que António Joaquim saísse em liberdade, deixando a situação de prisão preventiva em que se encontrava há 14 meses. A advogada de Rosa Grilo também requereu a libertação da viúva, já depois das alegações finais, mas neste caso o tribunal não deu provimento ao pedido.