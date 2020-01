Casos de violência

Os atos de violência seja lá por que razão for mais parecem uma moda em que não é preciso muito para que muitos cidadãos recorram à violência verbal e até mesmo fisíca. Este é fenómeno transversal a toda a sociedade e onde o diálogo entre as pessoas fica para segundo plano, sendo que muitas vezes basta apenas reconhecer que errámos.

No que diz respeito à saúde, os casos de agressões aos médicos, noticiados nas ultimas semanas, são o espelho de uma realidade vivida num sector da sociedade portuguesa onde a titular da pasta insiste em não reconhecer que a falta de resposta no serviço de qualidade aos cidadãos pode despoletar situações muito desagradáveis, não apenas para os utentes mas como também já se viu para os profissionais de saúde.

Aos cidadãos cabe fazerem uma avaliação sobre o défice no atendimento e qualidade dos serviços, onde a culpa não é dos profissionais mas de quem administra a pasta do sector e de quem não liberta verbas para garantir um serviço eficaz aos cidadãos, sendo fácil constatar que os casos de agressão são o reflexo das cativações e das desculpas dos governantes que se traduzem apenas em palavras e não em atitudes concretas, não assumindo claramente as suas responsabilidades.

Américo Lourenço, Sines

António Costa e Tancos

Porque motivo António Costa não quer responder presencialmente sobre Tancos ao juiz Carlos Alexandre não sei. Penso, todavia, que para fortalecimento da democracia António Costa devia fazê-lo. Só dá respostas por escrito em casos como este quem tem uma visão deturpada do que é o sistema democrático. Se António Costa não for presencialmente responder como testemunha sobre Tancos eu vou ficar preocupado porque a bem da democracia deveria ir.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Barragens à venda

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na mesma semana em que a EDP disse que queria desfazer-se de barragens porque vêm aí tempos de pouca chuva, a OERC - Ordem dos Engenheiros da Região Centro diz que é preciso fazer mais barragens porque vêm aí tempos de muita chuva. Assim ninguém se entende.

Parece que a EDP encontrou uns franceses que querem comprar algumas barragens. E a EDP, como parece querer aumentar o investimento em energias renováveis, vai-lhes vender uma fonte de energia renovável – aliás milhões de vezes já renovada, para investir noutras fontes alegadamente ainda mais renováveis. Contudo e como os franceses não costumam andar a dormir nestes assuntos, este negócio será certamente bom para eles. Mas se é bom para eles, porque será que não é bom para nós? A resposta poderá estar num segredo que foi recentemente desvendado pela administração da EDP (ao DN): “Esta operação também vai permitir à EDP abrigar-se da chuva. Estamos a vender 25% do nosso portefólio hídrico, reduzindo a exposição à volatilidade, sobretudo no Norte de Portugal. Se uma nuvem passa ao lado, arriscamos a ficar sem muita água nas barragens”. Aparentemente a EDP não avisou os franceses deste gravíssimo problema da nuvem que passa ao lado, ou serão afinal os franceses uns desatentos?

António Matos, Viana do Castelo