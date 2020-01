Câmara dos Representantes aprova proposta para limitar acções de Trump contra o Irão

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, na noite desta quinta-feira, uma proposta para limitar o poder de Donald Trump no que diz respeito a novos ataques contra o Irão.

A proposta aprovada pela Câmara dos Representantes, por 224 votos contra 194, estabelece que o Presidente norte-americano deve ter o aval do Congresso antes de realizar novas acções militares contra o Irão. Três republicanos votaram a favor da proposta, enquanto oito democratas mostraram-se contra. A proposta segue agora para o Senado, onde os republicanos têm maioria.

A Casa Branca emitiu um comunicado onde se opõe à resolução, sublinhando que “a sua aprovação pelo Congresso pode comprometer a capacidade dos Estados Unidos de proteger os cidadãos americanos que o Irão continua a tentar prejudicar”, cita a Reuters.

Esta quinta-feira, dois senadores do Partido Republicano, Rand Paul e e Mike Lee (cujos votos são importantes para a maioria de 53-47 em votações que podem afectar o Presidente Donald Trump), criticaram as explicações que receberam da Casa Branca sobre o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani e anunciaram que iriam apoiar a proposta do Partido Democrata para proibir Trump de ordenar novos ataques contra o Irão sem autorização ao Congresso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A resolução tem como objectivo “proteger vidas e valores dos norte-americanos”, garantiu a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, citada pela AP. E embora tenham sido levantas algumas questões sobre a eficácia legal desta resolução, Pelosi defende a sua legitimidade: “Esta é uma declaração do Congresso dos Estados Unidos e não vou ver essa declaração a ser diminuída pelo veto ou não veto do Presidente”, sublinhou Pelosi.

No entanto, conforme noticiou o PÚBLICO, é difícil que uma proposta semelhante passe no Senado, onde o Partido Republicano está em maioria. E mesmo que mais dois senadores republicanos se juntem a Rand Paul e Mike Lee para aprovarem a proposta no Senado, contra a maioria republicana, a lei tem o veto garantido da Casa Branca — e, de volta ao Congresso, não haveria votos suficientes para anular o veto do Presidente Trump.