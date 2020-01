Em Ílhavo, a ciência e a tecnologia vão passar a estar “no estaleiro”

Fruto da sua forte ligação à pesca do bacalhau, Ílhavo acabou por ser, também, terra de estaleiros de construção naval. São parte da história e da identidade local e acabam de dar o nome e servir de inspiração a um novo equipamento do município: o Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo. Um espaço para a promoção da ciência, que tem inauguração prevista para a próxima segunda-feira. Destinado ao público escolar e à comunidade em geral, este novo “estaleiro” promete ser palco de muitas actividades de cariz prático nas áreas das ciências, robótica e programação.

O novo equipamento ocupará o espaço do antigo Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, situado junto à Biblioteca Municipal, que foi, entretanto, desactivado. Depois de constatar que o fórum tinha uma frequência reduzida, entendeu-se “dar um novo uso ao espaço” que tem uma área “de cerca de 400 metros quadrados” e está inserido “num edifício muito bonito”, explicou o vereador Tiago Lourenço. A opção passou, assim, por dar-lhe uma nova vida, reservando lugar cativo para a ciência e a tecnologia, mas sem perder o contacto com a cultura, o património e a identidade local.

Será uma espécie de centro de ciência viva – idêntico aos que já existem em vários pontos do país –, mas com particularidades muito próprias. “Há uma situação que nos diferencia e que tem a ver com o envolvimento de várias entidades neste novo equipamento”, realçou o vereador. Além da própria autarquia, também os agrupamentos de escolas do concelho, as empresas do município e a Universidade de Aveiro participarão activamente na dinamização do espaço. “Empresas como a Teka, a Vista Alegre, a Prio ou a Motofil vão trazer o conhecimento daquilo que fazem diariamente nas suas empresas para dentro deste espaço”, exemplificou.

O objectivo passa por ter neste equipamento “um complemento” daquilo que é apresentado nas salas de aula das escolas, na certeza de que este não será um espaço exclusivo para a comunidade escolar. Também pretende ser um ponto de encontro para as famílias e para a comunidade em geral, apostando em várias actividades práticas e experiências.

No novo Estaleiro, o público encontrará quatro espaços com dinâmicas diferenciadas e que também foram buscar o nome à cultura marítima do município: Casa das Máquinas, Casa do Leme, Messe e Ponte. “Na Casa das Máquinas, iremos ter um espaço maker, onde os miúdos podem pegar nos martelos, numa serra ou dedicarem-se ao modelismo”, desvendou o vereador. Já a Casa do Leme terá “uma vertente mais futurista, com uma oferta mais ligada à programação e à robótica”, sem esquecer “as tradições locais do bacalhau, do pão de Vale de Ílhavo e da porcelana da Vista Alegre”, acrescentou.

Na Messe, segundo revelou ainda o autarca, replica-se “o conceito da gastronomia de bordo”, com espaço para as experiências de “cozinha molecular”. Por último, na Ponte, situada no cimo do edifício e “com uma vista privilegiada sobre a freguesia de São Salvador”, haverá espaço para a observação astronómica.

Actividades ao longo de toda a semana

Depois da sessão oficial de abertura ao público – que contará com a presença de Rosália Vargas, presidente da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva e directora do Pavilhão do Conhecimento –, agendada para a tarde de segunda-feira (16h00), o Estaleiro viverá uma semana de actividades inaugurais. Os dias 14 e 16, terça e quinta-feira, são reservados para actividades escolares; a 15, decorre um dia aberto para professores; e, no dia 17, há formação sobre bioplásticos para professores. “O dia 18 vai ser um dia especial, com um dia aberto para as famílias e actividades ao longo de todo o dia”, sublinhou Tiago Lourenço. Desde demonstrações e experiências até ao espectáculo Onde a Ciência É Mágica! e à actividade “À conquista da Lua”, são várias as acções agendadas para este dia. Por último, no dia 19 (17h00), haverá o espectáculo Sapatos de Chumbo, que junta bailado, narrativa e ciência.