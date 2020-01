BE quer saber se intervenções nos mercados do Bolhão e Bom Sucesso tiveram aval da Cultura

As alterações nas obras do Mercado do Bolhão e a possível mudança de proprietário do Bom Sucesso, com alterações profundas do edifício, levaram o Bloco de Esquerda a questionar a Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN). Os bloquistas querem saber se a entidade que tutela o património apreciou e aprovou essas intervenções recentemente anunciadas.

Os dois imóveis estão classificados como Monumentos de Interesse Público, recorda o Bloco no pedido de informação enviado à DRCN, e qualquer alteração está, por isso, sujeita a consulta prévia e emissão de parecer obrigatório e vinculativo da DRCN/DGPC [Direcção Geral do Património Cultural]”.

O prazo de conclusão das obras no mercado do Bolhão estava previsto para Maio deste ano, mas em Dezembro a autarquia anunciou um atraso de 12 meses. A explicação, disse na altura Rui Moreira, está no “estado de degradação das galerias superiores”, que se havia revelado bem maior do que o previsto nos estudos preliminares. Isso, obrigou a uma mudança na estratégia: as galerias serão totalmente demolidas, com a promessa de preservação da traça original.

Também em Dezembro, o Jornal de Notícias noticiou a existência de um novo projecto par o mercado do Bom Sucesso. Para ali, estará prevista, entre outras coisas, um supermercado. E a "profundidade” da mudança, escreve o grupo municipal do BE, é desconhecida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estando em causa dois importantes exemplares do património cultural do Porto, os bloquistas revelam uma “especial preocupação com a sua integridade, manutenção e conservação”. Por isso, pretendem saber se a mudança de estratégia anunciada pela Câmara do Porto para o Bolhão foi precedida de consulta à DRCN/DGPC - e qual o parecer emitido, no caso de a consulta ter sido feita. E se a intervenção urbanística no Bom Sucesso teve também avaliação da mesma entidade.

A alteração no Mercado do Bom Sucesso, disse a DRCN à agência Lusa, exige a emissão de parecer prévio e até esta quinta-feira não tinha sido feito qualquer pedido.

A Lusa questionou também a DGPC sobre se a alteração do método construtivo no projecto do Mercado do Bolhão foi comunicada e submetida à sua apreciação, mas ainda não obteve resposta.