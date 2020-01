Brad Pitt revela como manter-se sóbrio: ter um amigo como Bradley Cooper

Coube a Bradley Cooper entregar o galardão de melhor actor secundário no noite de quarta-feira dos prémios da National Board of Review, uma pré-visualização do que poderá ser a noite dos Óscares. Neste caso, as escolhas são feitas por mais de cem realizadores, académicos e críticos de cinema. E o vencedor foi... Brad Pitt. Ao subir ao palco, o actor agradeceu ao amigo por ajudá-lo a manter-se sóbrio, num discurso comovente, mas também divertido.

Brad Pitt, 56 anos, começou por fazer uma graça, dizendo que Bradley Cooper, 45 anos, antes de chegar, tinha acabado de pôr a filha na cama. Recorde-se que Lea, de 2 anos, é filha do actor da série de filmes A Ressaca e realizador de Assim Nasce uma Estrela e da modelo Irina Shayk, conhecida pelos portugueses como tendo sido uma das namoradas de Cristiano Ronaldo.

Logo de seguida, Pitt, que ganhou o prémio pela sua participação em Era uma vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino e onde contracena com Leonardo diCaprio, fez a revelação da noite: “Fiquei sóbrio por causa de Bradley e todos os dias são mais felizes desde então.” O actor acrescentou que os seus objectivos são ser feliz e manter-se saudável e, logo de seguida, brincou dizendo que espera manter-se também numa boa situação financeira de maneira a que não precise fazer Oceans 14, numa referência à série de filmes que começou em 2001, com Oceans 11. “Vamos ver...”, terminou, fazendo rir a sala do Cipriani, em Manhattan, Nova Iorque.

Brad Pitt não tem escondido que tem um problema com o álcool e, ao New York Times, em Setembro numa grande entrevista, falou da sua experiência nos Alcoólicos Anónimos e admitiu que a dependência foi uma das razões por que o seu casamento com Angelina Jolie acabou. A actriz pediu o divórcio em 2017.