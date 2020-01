“O maior bolo de mel de Portugal” tem cem metros e mais de 200 quilos

Vila repete iniciativa e pastelarias juntam forças para cozinhar o grande bolo. As receitas da venda revertem para os bombeiros.

Pelo quinto ano consecutivo, Ponte da Barca aposta em grande num bolo realmente grande. É dito o “maior bolo de mel de Portugal”, sendo um “bolo à Terras da Nóbrega”.

O objectivo: “valorizar os ingredientes mais tradicionais do concelho como o mel e as nozes, assim como dinamizar o comércio tradicional, dando visibilidade às pastelarias do concelho”, resume o presidente da Câmara, Augusto Marinho, em nota da autarquia.

A confecção do bolo, informam, deverá levar à volta de seis horas, juntando as equipas de quatro pastelarias locais: Caracas, Cascata, Doce Lima e Liz.

Quanto aos ingredientes, incluem-se cem quilos de farinha, 30 litros de mel, 50 quilos de açúcar, mais de 200 ovos e 20 quilos de nozes.

A festa decorre no domingo, 12 de Janeiro, a partir das 14h30, com direito a acompanhamento pela RTP.

A iniciativa tem ainda uma vertente solidária: a “receita angariada com a venda do bolo vai reverter a favor dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca”, informam.