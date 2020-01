No Dia dos Namorados, o amor está nas Grutas de Mira d’Aire

É um jantar para poucos e o preço também não será para todas as carteiras. Mas, definitivamente, é uma das propostas mais originais para o Dia dos Namorados: a “sala de jantar” deste 14 de Fevereiro fica a 75 metros abaixo da superfície, naquelas que também são das grutas mais bonitas do país, as Grutas de Mira d’Aire.

Com organização da empresa Grand’Ideia, a iniciativa neste monumento de natural de Porto de Mós, Leiria tem tido “lotação esgotada” nas edições anteriores. Até porque a lotação é de apenas 20 casais.

A iluminação é garantida por “centenas de velas”, informam, e o jantar inclui entradas, prato principal, sobremesa e bebidas – o preço por casal é de 230 euros.

Este ano, há novidade: a actuação de um "par de bailarinos profissionais ao longo do jantar”.

Em redor do jantar, o programa pode incluir outras duas experiências: os casais podem optar por uma visita prévia guiada pelas grutas e também têm a opção de passar a noite por ali, mas à superfície, havendo a possibilidade de reservar um bungalow (180 euros em duplo, com pequeno almoço e um “toque de romantismo adicional à chegada").

As Grutas de Mira d’Aire, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, são as maiores grutas turísticas de Portugal e foram descobertas em 1947. Apenas em 1974 abriram ao público. Apesar de serem conhecidos 11km interiores, apenas 600m podem ser visitados pelo público. Parece pouco em comparação com o total conhecido, mas não faltam “galerias majestosas”, a admiração dos “filamentos cristalinos que pendem do tecto” e as “magníficas colunas cuidadosamente esculpidas pela Natureza ao longo de milhares de anos” ou “as águas cristalinas dos seus lagos”. O jogo de luzes ajuda ao efeito dramático (e, no São Valentim, claro, particularmente romântico).

Para mais informações e reservas no jantar de São Valentim: site, [email protected] ou 963 763 717.