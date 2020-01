Barcelona tem um novo parque e com muito boas vistas

Depois de alguns passeios pela Barcelona turística, esta pode ser uma boa alternativa para quem quer escapar algumas horas às zonas mais populares. São os jardins do Doctor Pla i Armengol, que, abertos há quase um século, foram alvo de renovação completa, juntando-se agora a estes novos espaços verdes com hortas urbanas, lagoas, 112 mil plantas arbustivas de 140 espécies e mais uma centena de árvores recentemente plantadas.

Aberto ao público em Dezembro, o conjunto é no seu todo um novo pequeno parque, com 3,6 hectares, informa a autarquia barcelonesa. A cidade, sublinham, passa a somar “mais de mil hectares de espaços verdes”.

Os jardins dividem-se em três espaços: um jardim novecentista, onde foi recuperado património histórico e artístico; os antigos estábulos com praça e zona para as crianças com jogos e diversões; e a área das hortas urbanas, com espaços de promoção da biodiversidade e trilhos educacionais. Cereja no bolo: vistas largas para Barcelona.

No parque inclui-se ainda um palacete dos anos de 1930, obra do arquitecto Adolf Florensa Ferrer, que foi laboratório farmacêutico e habitação familiar. Actualmente é um espaço museológico, da Fundació Ramon Pla Armengol, com uma colecção de 850 peças de mobiliário, escultura, pintura e joalharia – a entrada é gratuita.

Inaugurados em Dezembro e situados em Horta-Guinardó, no extremo nordeste da cidade entre a Gràcia e Nou Barris, os jardins do Doctor Pla i Armengol são também uma peça central do corredor verde Ciutadella-Collserola, “projecto que tem por objectivo interligar os espaços naturais entre mar e montanha da cidade”. Não só para passeantes: “facilita-se assim o movimento da flora e fauna entre o parque da Cidadela e o parque natural de Collserola”. O novo parque liga-se ao parque dos Tres Turons e ao Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, um gigantesco monumento modernista recentemente recuperado para o turismo, cultura e lazer.

Os jardins têm acessos na avenida Mare de Déu de Montserrat, rua Cartagena, Ronda del Guinardó e passagem Torrent d’en Melis.